عبر دفع الشرط الجزائي.. العين الاماراتي يضم لاعبا اسرائيليا

شفق نيوز/ أعلن نادي العين الاماراتي، اليوم الجمعة، الاتفاق بشكل مبدأي لضم نادي مهاجم مكابي حيفا الإسرائيلي عومير أتزيلي، ليكون ثاني لاعب إسرائيلي يلعب في الدوري الإماراتي لكرة القدم.

ولم يذكر ثاني الدوري الإماراتي أي تفاصيل عن الصفقة، لكن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن العين سيضم أتزيلي بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع مكابي حيفا، والبالغة 2 مليون يورو، على أن يحصل مع ناديه الجديد على 1.7 مليون يورو سنوياً.

وكان ضياء سبع وهو من أصول عربية، أول لاعب إسرائيلي يلعب في الدوري الإماراتي عندما انضم إلى النصر في 2020 لمدة موسمين، وذلك بعد تطبيع العلاقات بين بلاده والإمارات.

واشتهر أتسيلي (29 عاما) بعدما سجل في أكتوبر 2022 هدفي فوز مكابي حيفا على يوفنتوس الإيطالي 2-0 ضمن منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

وسيكون العين ثالث تجربة لأتسيلي خارج إسرائيل بعدما سبق له اللعب لغرناطة الإسباني (2016-2017) وأبويل نيقوسيا القبرصي (2020-2021).

كما مثّل اللاعب الذي يجيد اللعب في مركزي الوسط المهاجم والجناح منتخب إسرائيل في ست مباريات بين 2016 و2022.