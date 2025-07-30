عبد الله مجيد يفجّرها: انسحبت من الترشح لاتحاد الكرة بسبب "التكتلات والمصالح الشخصية"

شفق نيوز- أربيل

كشف رئيس نادي أربيل السابق ومرشح إقليم كوردستان لمنصب نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الله مجيد، يوم الأربعاء، عن قراره بعدم الترشح والمشاركة في انتخابات الاتحاد المقبلة.

وقال مجيد، لوكالة شفق نيوز، "لقد وجدت أن البيئة غير ملائمة للعمل ضمن منظومة الاتحاد العراقي لكرة القدم، لما تشهده من تكتلات وخلافات، إلى جانب إهمال جانب العمل الجاد لخدمة الكرة العراقية".

وأضاف أن "الاتحاد لا يمتلك أي برنامج مقنع لتطوير كرة القدم العراقية، وهذا ما لمسته من خلال متابعتي ورؤيتي الخاصة للوضع غير المرضي الذي تمر به كرة القدم في البلاد"، مبيناً أن "المصالح الشخصية طغت على عمل الاتحاد، وغاب التفكير الحقيقي في كيفية تطوير الكرة العراقية".

وتابع مجيد، قائلاً: "في الأساس لم أقم بتقديم أوراق ترشيحي، لكن ترشحت من قبل بعض الزملاء في أربيل وأعتز برغبتهم وثقتهم بي، إلا أنني كما أسلفت لم أجد البيئة مناسبة للعمل ضمن منظومة الاتحاد في المرحلة المقبلة".