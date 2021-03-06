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عبد القادر: لايمكن تسمية حكام غير عراقيين للدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-06T14:19:09+0000
عبد القادر: لايمكن تسمية حكام غير عراقيين للدوري الممتاز

شفق نيوز/ أكدت لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، اليوم السبت، عدم وجود ضرورة باستدعاء حكام غير عراقيين لإدارة مباريات الدوري الممتاز.

وقال علاء عبد القادر رئيس لجنة الحكام بالتطبيعية لوكالة شفق نيوز؛ ان اللجنة لا ترى ضرورة لطلب بعض الأندية في تسمية حكام غير عراقيين لقيادة مباريات مهمة ضمن الدوري العراقي الممتاز، بداعي وقوع البعض من حكامنا بالاخطاء تحكيمية .

واشار إلى ان الاخطاء واردة في الدوري العراقي أو الدوريات الأخرى، لافتا إلى ان حكامنا يعدون من خيرة حكام المنطقة.

واضاف ان حكامنا ممتازون باستثناء بعض الأخطاء التي تحدث هنا وهناك، داعيا الاندية والجماهير لدعم حكامنا ومساندتهم كونهم بحاجة الى ذلك الدعم.

من جانب اخر، أعلن عبد القادر ان الاتحاد الاسيوي لكرة القدم كلف الحكمين العراقيين علي صباح وزيد ثامر لقيادة مباراة مهمة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وقال عبد القادر؛ ان المباراة التي انيطت مهمة إدارتها لحكمينا هي مباراة طجكستان وفيتنام المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

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