عبد الغني شهد يستقيل من تدريب النجف ويكشف المستور

شفق نيوز/ قدم مدرب فريق نادي النجف لكرة القدم عبد الغني شهد استقالته من تدريب النجف بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق امام القوة الجوية امس 2-0 في مباراة مؤجلة من الجولة 20.

ووجه شهد رسالة خاصة لجمهور النجف مؤكدا أنه حاول مساعدة النادي لكنه واجه الكثير من المعوقات آخرها مباراة امس امام القوة الجوية، منها الجوانب المادية، مبينا انه كان يتحمل الإسكان الفندقي واطعام اللاعبين على نفقته الخاصة.

واضاف ان هناك اياد لاتليق بأسم النجف مسيطرة على النادي تحاول عرقلة عمل في النادي وحتى الادارة لا تستطيع ردها وهي تتمنى خسارة الفريق.

واصاف لهذا السبب قررت الاعتذار عن مهمتي مدربا للنادي لان البعض يحاول اضعافنا من خلال بعض النتائج السلبية التي يخرج بها الفريق احياناً.