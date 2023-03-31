عبد الغني شهد يرشح لرئاسة نادي النجف

شفق نيوز / أعلن عضو نادي النجف، علي هاشم، عزم المدرب عبد الغني شهد، ترشيح نفسه لمنصب رئاسة النادي.

وقال هاشم، لوكالة شفق نيوز، إن "شهد قرر ترشيح نفسه لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة"، موضحاً أن "شهد يستحق أن يكون بهذا المنصب والدخول بالمجال الإداري كونه ابن النجف وابن النادي، وله مقبولية طيبة من قبل الوسط الرياضي".

وكان عبد الغني شهد، قد أعلن بوقت سابق من اليوم، استقالته من مهمة تدريب نادي النجف بعد خسارة فريقه أمس أمام القوة الجوية بنتيجة 0-2.