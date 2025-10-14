عبد الغني شهد مدرباً لدهوك خلفاً للبرازيلي سيرجيو

شفق نيوز- دهوك

‏تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي دهوك، يوم الثلاثاء، رسميا مع المدرب عبد الغني شهد، لقيادة فريقها الكروي خلفاً للمدرب البرازيلي سيرجيو فارياس بعد أربعة خسائر متتالية بدوري النجوم.

‏وقد تم توقيع العقد بين إدارة النادي والمدرب رسمياً، بشخص رئيس النادي عبدالله الجلال، والمدرب عبد الغني شهد، في دهوك لتسلم المهمة لهذا الموسم بشكل رسمي. ‏

‏وكانت إدارة نادي دهوك، قد فكت عقدها مع المدرب البرازيلي سيرجيو فارياس، بالتراضي بعد سلسلة النتائج السلبية للفريق.

وخسر دهوك مباراته الأخيرة في الجولة الرابعة بمنافسات دوري النجوم أمام الطلبة 1-2، وأمام أربيل في الجولة الثالثة 2-3، وأمام الشرطة 0-2، وأمام الكرمة 0-1.

ويحتل فريق دهوك، بعد انتهاء الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق، المركز الأخير (20) من دون أي نقاط.