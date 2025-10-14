عبد الغني شهد مدرباً لدهوك خلفاً للبرازيلي سيرجيو
شفق نيوز- دهوك
تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي دهوك، يوم الثلاثاء، رسميا مع المدرب عبد الغني شهد، لقيادة فريقها الكروي خلفاً للمدرب البرازيلي سيرجيو فارياس بعد أربعة خسائر متتالية بدوري النجوم.
وقد تم توقيع العقد بين إدارة النادي والمدرب رسمياً، بشخص رئيس النادي عبدالله الجلال، والمدرب عبد الغني شهد، في دهوك لتسلم المهمة لهذا الموسم بشكل رسمي.
وكانت إدارة نادي دهوك، قد فكت عقدها مع المدرب البرازيلي سيرجيو فارياس، بالتراضي بعد سلسلة النتائج السلبية للفريق.
وخسر دهوك مباراته الأخيرة في الجولة الرابعة بمنافسات دوري النجوم أمام الطلبة 1-2، وأمام أربيل في الجولة الثالثة 2-3، وأمام الشرطة 0-2، وأمام الكرمة 0-1.
ويحتل فريق دهوك، بعد انتهاء الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق، المركز الأخير (20) من دون أي نقاط.