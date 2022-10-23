عبد العباس ينتقد اتحاد الكرة لتهميش لجنة المسابقات بقرعة خليجي 25: تصرف عجيب

شفق نيوز/ ابدى لاعب المنتخب العراقي ورئيس نادي الشرطة السابق رياض عبد العباس، يوم الأحد، استغرابه من تهميش لجنة المسابقات العراقية وعدم اشراكها في قرعة خليجي 25 المقررة يوم غد في البصرة.

وقال عبد العباس لوكالة شفق نيوز، "نتعجب من عمل اتحاد الكرة الذي لم يدعوا لجنة مسابقاته لمصاحبة الوفد الخليجي المكلف بادارة قرعة خليجي 25 الذي وصل الى البصرة امس"، مضيفاً، "كان من أولويات عمل الاتحاد ارسال أعضاء اللجنة مسبقا للتنسيق مع اللجنة الخليجية من باب المهنية وبصفتنا البلد المنظم ، وان لا يتجاهلوها سيما وأن لجنة المسابقات في الاتحاد عملت عملا كبيرا في ادارة ملف المسابقات العراقية بأنواعها ووضعت المناهج والبيانات والنظام الداخلي وكل مايتعلق بالمسابقات بشكل احترافي".

واشار الى ان "امين السر محمد فرحان يقوم احياناً بدور خارج نطاق عمله فنراه يستقبل الوفود ويسمي اللجان ويدعو موظفين من الاتحاد للتواجد في البصرة بينما يهمش دور اصحاب الشأن ويعمل على ابعادهم وعدم تواجدهم كما حدث للجنة المسابقات رغم أنها الجهة المختصة والمعنية بالشأن".

وتابع، "كان من الاولى على الاتحاد تسمية شخصيات كروية مثلت المنتخبات في بطولات الخليج وكانوا اصدقاء للجان الخليجية المتوافدة وتربطهم بلاعبينا السابقين علاقات طيبة فضلا ان اللاعب العراقي واجهة واسم معروف لدى الخليجيين".

وتحدث عبد العباس عن "التجربة القطرية" وقال، "أصبحت قطر اليوم تدير أكبر المسابقات الدولية وتنظم كأس العالم من خلال ابنائها انفسهم وذلك عبر إشراك لجانها في كل الانشطة الدولية لتكون قطر اليوم واجهة رياضية عالمية معروفة وكان على الاتحاد العراقي التعلم من تلك التجربة القطرية وتطوير مستويات لجانه لا أن يهمشها ويقتصر العمل الإداري لهذا التجمع الضخم على شخص أو شخصين".

ودعا عبد العباس اتحاد الكرة العراقي الى "الاسراع في إشراك لجنة المسابقات في قرعة خليجي 25 المقررة في البصرة غدا لكسب الخبرة وتطوير هذا الجانب المهم وليكون عملهم فيه جانب احترافي".