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عبد الخالق مسعود يحسم موقفه من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-10T07:14:59+0000
عبد الخالق مسعود يحسم موقفه من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز / أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السابق، عبد الخالق مسعود، يوم السبت، عدم ترشيحه مجدداً لرئاسة الاتحاد، رغم معرفته المسبقة بأنه سيفوز بغالبية الأصوات.

وأوضح مسعود، لوكالة شفق نيوز، أن "قرار عدم ترشيحه للرئاسة، جاء بسبب الفوضى العارمة وعدم الاستقرار والوضع غير الطبيعي الذي يشهده الواقع الكروي في العراق".

ورجح أن تشهد الانتخابات المقبلة "مفاجآت وترشيحات لمنصب الرئاسة بدخول أسماء جديدة على الخط"، مبينا أن "الوقت مازال مبكراً وستكون هناك أمور ومستجدات تغير المعادلة الانتخابية".

وبشأن إشراف التطبيعية بشكل مباشر على انتخابات الممثليات، أكد مسعود، أن ذلك "من صميم عمل التطبيعية ولم يتعمدوا ذلك لجمع الأصوات لجهة معينة كما يشاع، بل إشرافهم جاء وفق توجيهات الاتحاد الدولي، كونهم مكلفين بذلك من قبل فيفا".

وعن قناعته بعمل التطبيعية من عدمها، أردف بالقول "لقد تخلل عمل التطبيعية خلال المدة السابقة جوانب إيجابية، إذ تمكنت من إدارة الكرة العراقية في بعض المواقع بشكل جيد وفي ظروف صعبة، كما تخلل عملها جوانب سلبية أيضا في بعض المفاصل، وهذا ممكن في عمل تكتنفه الصعوبات بشكل كبير".

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