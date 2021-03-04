عبد الخالق مسعود يحسم جدل استضافة البحرين لمباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة

شفق نيوز/ أكد عبد الخالق مسعود رئيس اتحاد كرة القدم السابق، ونائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي للعبة، عدم صدور قرار لاستضافة البحرين مباريات مجموعة المنتخب العراقي في التصفيات المزدوجة، مبينا أن البحرين فقط ابدت رغبتها لاستضافة مباريات المجموعة الى جانب ايران.

وقال مسعود لوكالة شفق نيوز، "إلى الآن لم يصدر الاتحاد الآسيوي أي قرار لاستضافة البحرين لباقي مباريات مجموعة العراق ضمن التصفيات المزدوجة كاس العالم وكأس آسيا التي تضم ايضاً منتخبات البحرين وإيران وكمبوديا وهونغ كونغ.

وأشار الى "مثل هكذا قرارات لا تصدر بشكل اعتباطي ومن خلال تخمينات وتوقعات، بل تصدر عبر قرارات رسمية يتخذها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

يذكر ان هونغ كونغ وكمبوديا وافقتا على استضافة البحرين لما تبقى من مباريات التصفيات المزدوجة، وان ايران طلبت استضافتها على ارضها، لكن العراق اعتذر لعدم امتلاكه للمتطلبات الآسيوية التي اشترطت خمسة ملاعب للتدريب والمباريات وستة فنادق خمس نجوم، بعد أن رشح العراق محافظة البصرة التي لا تمتلك تلك المتطلبات .