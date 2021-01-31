عبد الخالق مسعود يحذر من عدم اقامة انتخابات اتحاد الكرة وفق نظام 2017

شفق نيوز/ حذر الرئيس السابق الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود، يوم الأحد، من عدم إقامة الانتخابات الخاصة باتحاد الكرة العراق. مطالبا بتنفيذها وفق نظام العام 2017.

وقال مسعود في مؤتمر صحفي عقده في اربيل وحضرته شفق نيوز؛ أن الانتخابات التي أقامها الاتحاد في 31 أيار 2018 والتي ألغيت بسبب شكوى في المحاكم العراقية واستقالة الاتحاد بعد تنازل عدنان درجال عن القضية مع ان الاتحاد العراقي اقام الانتخابات في ضوء مصادقة الاتحاد الدولي على إقامة الانتخابات على نفس نظام 2017 الذي قدمناه للهيئة العامة قبل انتخاباتنا.

وتابع مسعود؛ أن بعد الاتهامات صدر قرار محكمة كاس بصحة الانتخابات وفق نفس النظام الذي أقمناه، وهذا يعني أن انتخاباتنا كانت صحيحة ولا يوجد فيها خلل، مشيرا إلى تسليم للجنة الانتخابات كل الصلاحيات لحين إجراء الانتخابات عام 2018 ولم يكن لنا أي صلاحيات.

ولفت رئيس اتحاد الكرة السابق، أن الاتحاد الدولي يقر وفق حكم محكمة كاس أن خطأنا هي العقوبة التي صدرت حينها بحق عدنان وحرمانه من الانتخابات والتي كانت من قبل رئيس لجنة الانضباط آنذاك طه عبد حلاته وليس لدينا أي علاقة بها.

واشار إلى أن محكمة كاس لم تقتنع بالعقوبة وقد ردتها ورفضتها فقط وبدورنا كاتحاد رفعنا عنه العقوبة واستجبنا لقرار محكمة كاس وهو الخطأ الوحيد والخطأ الآخر الذي صدر منا، كان من المفوض علينا اختيار لجنة الانتخابات قبل ستة أشهر لكننا اخترناها مبكرا، وكذلك خطأ اختيار العنصر النسوي فلم تحصل المرشحة الاخت رشا سوى على تثنية واحدة ولهذا ردها امين السر انذاك صباح رضا وكان خطأ منه.

ووجه مسعود نصيحته لأعضاء الهيأة التطبيعية قائلا: إنه إذا لم تعقد الانتخابات على النظام السابق الذي طبقناه عام 2017 فمن حق الهيئة العامة أن تشتكي وتلغي الانتخابات.

وتابع الحديث نحن لايوجد لدينا اية مشكلة مع عدنان درجال لكن هنالك اشخاص اشتكوا علينا كانوا معه ممن اوصلوا الاتحاد لهذه الحال ، وتسائل مسعود ماذا ستقولون بعد أن حكم بالسجن على ستار زوير وصباح رضا وكيف سيرد اعتبارهم بعد ما عانوه من أذى نفسي ومعنوي اولئك الذين اقسموا في المحاكم العراقية بأن النظام المعتمد غير مصادق عليه ومزور وهذا مؤسف جدا.