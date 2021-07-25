عبد الخالق مسعود: المنتخب العراقي سيخوض مبارياته على أرض "مفترضة"

شفق نيوز/ اكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رئيس الاتحاد العراقي السابق عبد الخالق مسعود بأن قرار الاتحاد الدولي على العراق باللعب خارج ملعبه ما زال سارياً ولم يستجد شيء في الموضوع.

وقال مسعود لوكالة شفق نيوز؛ "استغرب الأنباء والنقاشات والتأكيد بان منتخبنا سيخوض مبارياته في ملعب البصرة في التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم"، مبيناً أنه "لا يوجد أي جديد صدر من الاتحاد الدولي لحد هذه اللحظة".

واوضح "اننا عندما كنا ندير اتحاد الكرة العراقي، كان الاتحاد الدولي قد قرر أن تكون مباريات العراق في تصفيات كأس العالم في أرض مفترضة وقد اخترنا حينها ملعب الاردن و خضنا مباراتين أمام ايران والبحرين ولم يطرأ أي مستجد على الموضوع لحد الان".

واضاف ان "القرار قد صدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم ولم يصدر من الاتحاد الآسيوي"، مبدياً استغرابه بشأن مطالبة البعض من الاتحاد الآسيوي اصدار قرار للعب على الملاعب العراقية والذين مازالوا ينتظرون رغم أن الاتحاد الدولي سبق وان ابلغنا اللعب خارج أرضنا وحسم الأمر".

وأكد مسعود؛ ان "من حق العراق اللعب على أرضه اسوة بالدول الاخوى كونه يمتلك الملاعب الراقية والوضع الامني في البلد مستتب والدليل استضافتنا لعدة دول على ملعب البصرة، وهذا خير دليل على ان العراق قادر على اقامة أي بطولة أو مباراة مهما كان حجمها، لكن للاسف هذا لم يحدث رغم كل محاولاتنا السابقة والحالية".