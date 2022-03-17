عبد الخالق مسعود: الاتحاد الحالي لا يمتلك الخبرة وفرص عودة مباراة العراق والامارات إلى بغداد ضئيلة

شفق نيوز/ قلل رئيس اتحاد الكرة العراقي السابق عبد الخالق مسعود عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي يوم الخميس، من جدوى تقديم شكوى ضد قرار الاتحاد الدولي بنقل مباراة العراق والإمارات إلى أرض محايدة، واصفا رئيس واعضاء اتحاد الكرة الحالي بـ"قليلي خبرة".

وقال مسعود لوكالة شفق نيوز؛ ان "من حق الاتحاد العراقي لكرة القدم الاحتجاج ورفع شكوى ضد الاتحاد الدولي من أجل تغيير القرار واللعب في بغداد مجددا، سيما بعد أن كان الاتحاد الدولي سمح في وقت قريب اقامة مباراة العراق والامارات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم في بغداد".

وأضاف أنه "بالرغم من حق الاتحاد العراقي لرفع شكوى ضد الاتحاد الدولي اعتقد ان الشكوى لن تنجح لأن الاتحاد الدولي سيطرح حجج ومبررات تعرقل نجاح الشكوى"، مشيراً إلى أن "نسبة نجاح الدعوى سيكون نجاحها بنسبة 10 بالمئة أي نسبة ضئيلة جداً".

واوضح ان "تغيير قرار الاتحاد الدولي صعب إذ لم يتبقَ سوى ايام بسيطة لان القرار تم اتخاذه في وقت حرج ولم يمهلوا الاتحاد العراقي من التصرف بأريحية".

ودعا مسعود اتحاد الكرة إلى "الإسراع بالإجراءات رغم أن الوقت ضيق والامل ضعيف لكن لابد من اتخاذ إجراء ضد قرار الفيفا"، مرحبا في الوقت نفسه بـ"التحركات الدبلوماسية التي سيكون لها تأثير إيجابي بشكل نسبي بهذا الشأن".

وابدى مسعود استغرابه لعدم استشارة الاتحاد لاصحاب الخبرة مثل حسين سعيد وناجح حمود وانا سيما وان اغلب المتواجدين في الاتحاد لايمتلكون الخبرة وبحاجة استشارات في مثل هكذا امور مصيرية.

وحول سؤال شفق نيوز حول هل سينعكس قرار الغاء اقامة مبارة العراق والامارات في بغداد على اقامة خليجي 25 في البصرة قال مسعود: "لا استطيع ان اتكهن بذلك ولا اعلم ان كان القرار سيؤثر على اقامة الخليج بالبصرة ام لا فدائما ما نتفاجأ بقرارات خاطفة غير متوقعة والتي تتاثر بالاوضاع والمتغيرات في العراق".

وكان الاتحادان الدولي "فيفا" والآسيوي لكرة القدم سمحا باقامة مباراة منتخبي العراق والامارات في العاصمة بغداد في الرابع والعشرين من شهر آذار الجاري والتي تندرج في سياق منافسات المجموعة الآسيوية التصفوية الأولى المؤهلة لمونديال الدوحة 2022 قبل ان يتراجعا عن ذلك برسالة رسمية أبرقاها قبل ساعات الى الاتحاد العراقي لكرة القدم.