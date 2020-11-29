عبد الاله يكشف: أشخاص يدّعون انتماءهم لأمن الحشد يستولون على مبنى الاولمبية

شفق نيوز/ كشف رئيس اللجنة الاولمبية العراقية المنتخب سرمد عبد الاله، يوم الأحد، عن استعانة رئيس اللجنة المنتهية ولايته رعد حمودي بأشخاص يدّعون انتماءهم لأمن الحشد الشعبي لمنعه من دخول مبنى اللجنة.

وقال عبد الاله عبر حسابه في فيسبوك، إن "رعد حمودي يستعين بعناصر تدعي انتماءها لأمن الحشد الشعبي تستولي على بناية اللجنة الاولمبية العراقية وتمنع بالقوة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي المنتخب من الدخول الى مقر البناية".

وأشار إلى أن "اناس يتكلمون باسم فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي".

وكان الحرس الخاص بمبنى الاولمبية العراقية منع صباح يوم الأحد، الرئيس المنتخب سرمد عبد الاله من الدخول إلى المبنى، ما دفع بالأخير الى التشاجر مع الحراس والتدافع معهم واقتحام المبنى.

وأعلن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، في وقت سابق اليوم الأحد، عزم لجنته مقاضاة من سعوا لـ"اقتحام" مبنى مقر اللجنة الاولمبية وتجاوزوا بـ"السب والشتم" على عدد من أبناء الوسط الأولمبي.