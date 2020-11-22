عبد الاله يقتحم الاولمبية العراقية وسط استغراب المعنيين.. صور

شفق نيوز/ باشر سرمد عبد الاله بمهمته اليوم الاحد، كرئيس للمكتب التنفيذي الجديد للجنة الاولمبية العراقية بمقره في بغداد .

وقال حامد الرعد المدير الاداري للجنة الاولمبية العراقية لوكالة شفق نيوز إنه لا قيمة لتواجد سرمد عبد الاله في مقر اللجنة الاولمبية العراقية، مشيراً إلى أن ما قام به من تصرف يعد شخصياً ولا قيمة له كون الانتخابات الغيت بقرار رسمي من الاولمبية الدولية .

وابدى الرعد استغرابه لهذا التصرف من شخص يعرف القانون جيداً ويعلم أن أي لجنة اولمبية وطنية مرجعها الاولمبية الدولية، مبيناً أن الاولمبية الدولية لم تعترف برئاسته ولا بالانتخابات التي جرت في بغداد مؤخراً لوجود خروقات في شروط ترشيحه وبعض المرشحين وانها كلفت رعد حمودي بإدارة الاولمبية مع توفير دعم اولمبي دولي له .

ودعا الرعد سرمد عبد الاله الى توخي الدقة في تصرفاته التي ربما تنعكس سلباً عليه في حال اصر على ما يقوم به من تجاهل لقرار الاولمبية الدولية واقتحام مقر اللجنة الاولمبية وتنصيب نفسه رئيسا لها .

وأكدت اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي، يوم امس السبت، استمرار الأنشطة الرياضية في العراق وعدم تأثرها بقرار الاولمبية الدولية بعد الاعتراف بنتائج انتخابات نظيرتها العراقية.

ورفضت اللجنة الأولمبية الدولية، الاعتراف بانتخابات اللجنة الأولمبية العراقية الأخيرة والتي فاز برئاستها سرمد عبد الاله على حساب الرئيس السابق رعد حمودي.

جاء ذلك في رسالة مطولة وجهتها الى عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، والنائب ديار برواري رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي.

وعزت الأولمبية الدولية في الرسالة، سبب إلغائها نتائج الانتخابات الى وجود خروقات في الميثاق الأولمبي في سبع نقاط.

وأسفرت انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية، في (14 من شهر تشرين الثاني)، عن فوز سرمد عبد الاله بمنصب الرئيس.

وتمكن عبد الاله من التغلب على منافسه في الانتخابات الرئيس السابق للجنة رعد حمودي، حيث تفوق عبدالاله بـ19 صوتا فيما حصل حمودي على 16 صوتاً.

كما أفرزت الانتخابات فوز اياد نجف بمنصب النائب الاول، و سلام عواد لمنصب النائب الثاني و صباح حسن لمنصب النائب الثالث.

وجرت الانتخابات في أحد فنادق العاصمة بغداد، وبحضور الهيئة العامة للجنة الاولمبية، حيث تخلل وقائع الانتخابات اتهامات واستبعاد لعدد من المرشحين.