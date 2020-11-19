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عبد الاله يفتح النار: انتظر تبادلاً سلساً للمنصب وعلى المعترض التوجه لـCAS

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-19T08:20:37+0000
عبد الاله يفتح النار: انتظر تبادلاً سلساً للمنصب وعلى المعترض التوجه لـCAS

شفق نيوز/ أبدى سرمد عبد الاله رئيس اللجنة الاولمبية العراقية المنتخب، يوم الخميس، استغرابه من اعتراض الرئيس السابق رعد حمودي على نتائج الإنتخابات، مؤكداً أنه سيباشر بمهامه الجديدة بشكل رسمي يوم الأحد المقبل.

وتمكن عبد الاله من التغلب على منافسه في الانتخابات الرئيس السابق للجنة رعد حمودي، بـ19 صوتاً مقابل 16 للأخير.

وقال عبد الإله لوكالة شفق نيوز، انه ينتظر ان يكون الكابتن رعد حمودي حاضراً لتبادل سلس للمنصب، في حال عدم حضوره فإنه سيباشر مع أعضاء المكتب التنفيذي بعمله حسب النظام المعمول به.

وأضاف "أبدي استغرابي لاعتراض الكابتن رعد حمودي على الانتخابات رغم الإجراءات القانونية المحلية والدولية التي طبقت"، لكنه أشار إلى أن الأخير له الحق بالطعن بنتائج الانتخابات الخاصة بالمكتب التنفيذي في محكمة CAS الدولية خلال مدى أقصاه 17 يوماً.

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