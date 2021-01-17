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عبد الاله يرفض دعوة درجال للمثول امام لجنة تحقيقية وزارية

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-17T12:32:26+0000
عبد الاله يرفض دعوة درجال للمثول امام لجنة تحقيقية وزارية

شفق نيوز/ رفض عضو الهيئة العامة للجنة الاولمبية العراقية سرمد عبد الاله، يوم الاحد، دعوة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال للمثول امام لجنة تحقيقية وزارية.

وقال عبد الاله لوكالة شفق نيوز، إن "درجال بدلا من المصادقة على اعمال اللجنة التحقيقية الخاصة بقضية السباحة التي انتهت منذ اربعة اشهر ، يقوم بتشكيل لجنة تحقيقيه ضده ردا على ما كتبه في مجموعة رياضية بخصوص الاتهامات الموجهة اليه حول الاندية الكويتية".

واضاف، ان "احد المدراء العامين اتصل به يطلب منه الحضور يوم غدا الى الوزارة"، مبلغاً درجال بعدم حضوره الى "لجنته التحقيقية".

ولفت عبد الاله الى أنه "على عدنان ان يعلم بانه ليس في زمن النظام السابق ، وبامكانه اتخاذ قرار فصلي من الوظيفة اذا كان هذا الاجراء يعيد له الهيبة التي شعر انه فقدها بسبب ما كتبته ، موضحا انه "لن يرضخ نهائيا".

وتابع انه "موظف في وزارة الشباب والرياضة ومجاز من الوظيفة لاربع سنوات بدون راتب بحسب القانون". 

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