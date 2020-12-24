عبد الاله يرفض اجتماع درجال ويعده تنفيذاً لأجندة عبد المهدي

شفق نيوز/ كشف عضو الجمعية العمومية للجنة الاولمبية العراقية سرمد عبد الاله، يوم الخميس، عن رفضه لدعوة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال والتي وصفها "بالمتاخرة" لحضور الاجتماع الذي جهزه للاتحادات الرياضية.

وقال عبد الاله لوكالة شفق نيوز إن الاجتماع الذي حضره خمسة اتحادات اولمبية من اصل 24 اتحاداً تمت دعوتهم للحضور ، يعد التفافاً لإرادة الجمعية العمومية للجنة الاولمبية .

وأضاف عبد الاله، أن الهدف من اجتماع الوزير بالاتحادات هو تشكيل لجنة ثلاثية تنفذ اجندة احدى الشخصيات الرياضية وهو الخبير الرياضي باسل عبد المهدي .

ودعا عبد الاله ، الوزير درجال لاحترام ارادة وخصوصية اعضاء الجمعية العمومية الذين رسموا مقرراتهم التي خرجوا بها قبل اجتماع مسقط، مبيناً انه يرفض مع زملاءه المؤيدين له في الهيئة العامة مقترحات وتوصيات الوزير عدنان والتي ترتبط بمشروع باسل عبد المهدي وجماعته .