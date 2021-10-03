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"عباس وحيد" عضواً في الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-03T12:33:20+0000
"عباس وحيد" عضواً في الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة

شفق نيوز/ فاز نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة الطاولة عباس وحيد الكعبي، يوم الاحد، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للعبة بدورته الجديدة.

وقال رئيس الاتحاد هردة رؤوف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فوز الكعبي جاء في المؤتمر الانتخابي للجمعية العامة للاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة، والذي عقد صباح اليوم في العاصمة القطرية الدوحة على هامش بطولة آسيا باللعبة، المتواصلة منافساتها هناك.

تجدر الاشارة إلى أن الكعبي يشغل منصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا للعبة، ومنح انتخابه لعضوية الاتحاد الآسيوي الطاولة العراقية شرف أول تمثيل إداري عراقي رفيع على مستوى القارة.

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