عباس عبيد: لم نبعد لاعبينا المحليين لكن سنختبر 11 لاعبا محترفا في معسكر انطاليا

شفق نيوز/ أوضح عباس عبيد مساعد مدرب المنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم يوم الاحد، بان الجهاز الفني برئاسة التشيكي ميروسلاف سوكوب المدير الفني للمنتخب الاولمبي بكرة القدم لم يبعد أي لاعب من معسكر انطاليا للمدة من الرابع والعشرين إلى الحادي والثلاثين من الشهر الحالي.

وقال عبيد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الجهاز الفني استبعد عشرة لاعبين بشكل مؤقت وليس نهائيا"، مبينا ان "سبب تقليص المنتخب من 36 الى 26 لاعبا هو لدعوتنا لعدد كبير من المغتربين العراقيين المحترفين في دول أخرى".

واضاف "اننا كجهاز فني وقع في اختبارنا اسماء جيدة من اللاعبين المغتربين الذين تابعناهم عبر وسائل مختلفة و ارتأينا أن لا نحكم على السمع والنظر بلقطات الفديو بل دعونا اللاعبين المحترفين لمعسكر انطاليا الذي سيبدأ في الرابع والعشرين من هذا الشهر للوقوف على جاهزيتهم ووصولنا لقناعة في دعوتهم للمنتخب".

وأوضح عبيد؛ أن "سكوب تشاور معنا كجهاز فني مساعد لإبعاده بشكل مؤقت عشرة لاعبين واستدعاء أحد عشر لاعبا محترفا لمعسكر تركيا".

وبين ان "التغييرات حدثت بقرار جماعي قبل التوجه الى تركيا لإقامة المعسكر التدريبي الخارجي في مدينة أنطاليا للمدة من الرابع والعشرين إلى الحادي والثلاثين من الشهر الحالي والذي يدخل ضمن استعدادات اولية لبطولة كأس آسيا 2022 تحت 23 عاماً التي ستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند للمدة من الأول ولغاية التاسع عشر من شهر حزيران المقبل".

واشار الى ان "منهاجنا سيكون حافلا بالوحدات التدريبية المكثفة وخوض المواجهات الودية لمنتخبنا للوقوف على جاهزية المنتخب الاولية قبل الدخول في المنافسات الاسيوية المقبلة".

ويشارك الاولمبي العراقي في بطولة الإمارات الدولية التي ستقام في مدينة دبي مطلع شهر آذار المقبل الى جانب منتخبات السعودية والإمارات وأوزبكستان، وتايلاند، وفيتنام ، وكوريا الجنوبية ، والأرجنتين.