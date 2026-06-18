عائلة ميسي تنهي الجدل حول دموع أسطورة الأرجنتين في المونديال

شفق نيوز- متابعة

قررت عائلة أسطورة المنتخب الأرجنتيني والكرة العالمية ليونيل ميسي، أن تنهي الجدل حول بكاء ابنها عقب هدفه الأول أمام الجزائر في كأس العالم، مؤكدة أن تلك الحالة كانت بشأن مرض والده.

وكان ميسي قد سجل ثلاثية رائعة "هاتريك" في شباك الجزائر في المباراة الافتتاحية بين المنتخبين، لكن المشهد الأكثر تأثيرا جاء بعد الهدف الأول عندما ظهر قائد الأرجنتين متأثراً بالدموع، ما أثار تساؤلات واسعة حول سبب تلك اللحظة العاطفية.

وعقب المباراة، نفى ميسي ارتباط دموعه بالأداء داخل الملعب، قائلا: "لا علاقة للأمر بالرياضة، الأيام الأخيرة كانت صعبة ومعقدة بعض الشيء".

وكشف الصحفي الأرجنتيني إدواردو فينمان أن الحالة الصحية لوالد ميسي، خورخي، قد تكون السبب الرئيسي وراء تأثر النجم الأرجنتيني، مشيرا إلى أن والده يعاني متاعب صحية منذ عدة أشهر، وأن وضعه شهد تراجعاً خلال الأيام الأخيرة.

وجاء رد عائلة ميسي حاسماً في بيان رسمي لها قالت فيه: "تفيد عائلة ميسي بأن خورخي ميسي يمر حاليا بظرف صحي صعب، وفي الوقت الحالي، يخضع لرعاية طبية، وهو في طور التعافي والتقدم بشكل إيجابي ضمن الحالة التي يعاني منها".

وأضاف: "نظرا للتقارير والشائعات والتكهنات التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة، ترغب العائلة في التعبير عن قلقها العميق إزاء نقص الحساسية والاحترام والسرية التي تعامل بها بعض الأفراد مع أمر عائلي خاص بحت".

وتابع البيان: "ترغب العائلة أيضا في توضيح أن عائلة خورخي المباشرة هي الوحيدة التي تمتلك معلومات حقيقية ودقيقة بشأن حالته. لذا، يجب عدم اعتبار أي رواية أو بيان أو معلومة لا تأتي مباشرة من العائلة وقنواتها الرسمية صالحة أو صادقة.

وأكمل قائلاً إنه "في أوقات مثل هذه، نطلب المسؤولية والحذر والإنسانية. لا ينبغي أن تكون صحة الشخص وسلامة نفس أحبائه موضوعا للتكهنات أو الاهتمام الإعلامي غير المسؤول، ونقدر بصدق تعابير المودة والاحترام والقلق التي تلقيناها، ونطلب احترام خصوصية خورخي وسريته ومساحته الشخصية، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات ذات صلة في الوقت المناسب من قبل العائلة وعبر القنوات المناسبة".