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عائلة أحمد راضي تصدر بياناً بشأن صفحات "تالا وهيا ولانا" على منصات التواصل

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-13T12:21:25+0000
عائلة أحمد راضي تصدر بياناً بشأن صفحات "تالا وهيا ولانا" على منصات التواصل

شفق نيوز / أصدرت عائلة نجم الكرة العراقية الراحل، الكابتن أحمد راضي، يوم السبت، بياناً بشأن صفحات "وهمية" لبناته وابنه فيصل، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت عائلة راضي، في البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "منذ وفاة أحمد راضي، وهناك ضعاف نفوس يحاولون النيل منه وعائلته، وقاموا بإنشاء صحفات وهمية عدة بأسماء بناته وابنه فيصل، وهمهم الوحيد جمع لايكات وتعليقات والإساءة للعائلة".

وأكدت العائلة، أن "بنات الكابتن وابنه فيصل، ليس لديهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وما ينشر في صفحات بأسماء (تالا، هيا، لانا، وفيصل، هي وهمية ومزورة".

وأعربت عائلة الراحل أحمد راضي، عن أملها من محبي الكابتن "الإبلاغ عن هذه الصفحات والابتعاد عنها، كونها لا تعود لأي فرد من العائلة".

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