عائلة أحمد راضي ترفض عرضا خليجيا لسداد ديون الراحل

شفق نيوز/ رفض صالح راضي، شقيق اللاعب الدولي الراحل أحمد راضي، يوم الاثنين، قبول عرض قدم له من أحد الدول الخليجية لتسديد ما بذمة الراحل من ديون سابقة لإحدى المصارف العراقية.

وأشار راضي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أنه "ينأى بنفسه أن يُقدم لعائلة أحمد راضي المعونة من أي جهة خارجية، كمبلغ لسد قروض سابقة كان الراحل قد تسلمها لاستثماره بمشروع خاص".

وأوضح أن "عائلة أحمد راضي لا تستجدي من أحد، لاسيما وأن الراحل ابن العراق وخدم البلد لسنوات"، مردفا بالقول "لو وافقت على قبول العرض من الأخوة الخليجيين فسيكون عار على العراق، وأنا لا اقبل ذاك".

وتابع، "عائلة أحمد راضي عرضت بيتها للبيع لتسديد المبلغ الذي اقترضه الراحل وقدره 690 مليون دينار كدفعة أولى تسلمها من أصل ملياري دينار التي كانت ستسدد له على شكل ثلاث دفعات".

وبين أن "جمهور ومحبي الراحل أحمد راضي اقترحوا أيضا مشكورين جمع المبلغ لتسديده للمصرف إلا انه (صالح راضي) رفض وقدم شكره وتقديره لروحيتهم العالية ووفائهم لنجمهم الراحل".

وكان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، قد تبني أمس الأحد، حل قضية نجم الكرة العراقية الراحل أحمد راضي، وأشار إلى أنه سبق لهُ التواصل مع عائلته.