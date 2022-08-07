عائدات كأس الخليج تفجر جدلاً بين حسين سعيد واتحاد الكرة و"AMG" تدخل على الخط

شفق نيوز / فجرت عائدات بطولة كأس الخليج، التي قيل إنها تتجاوز 15 مليون دولار، حرب تصريحات إعلامين بين رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السابق، حسين سعيد، ورئاسة الاتحاد الحالي.

وكان حسين سعيد، قد كشف لوكالة شفق نيوز، قبل يومين، عن ما وصفه "خفايا بطولات الخليج" وقال إن عائداتها تتجاوز 15 مليون دولار من النقل التلفزيوني والإعلانات والتسويق، وأن بعضها وصلت إلى 35 مليون دولار، مثل ما حدث في بطولة خليجي اليمن والسعودية.

وفي هذا الصدد، رد اتحاد الكرة الحالي، برئاسة عدنان درجال، في بيان ورد للوكالة، على المعلومات آنفة الذكر، بالقول إن "الاتحادَ الخليجيّ هو المالِكُ الأصليُّ لجميعِ مُسابقاته، وحسب النِظامِ الأسَاسيّ لاتحادِ كأس الخَليج العَربيّ لكرةِ القدم، وليسَ كما أشيعَ مُؤخّراً بأن الأرباحَ الماليّة من بُطولاتِ كأس الخَليج تتوزعُ بين الدولِ التي تستضيفها، وهذا يتَنافى مع بنودِ وفَقراتِ النظام الأسَاسيّ، ومنها المادةُ (44) الحقوق في المُسابقاتِ والأحداث".

وأعرب الاتحاد، عن أمله من الجميعِ "مَعرفةَ الحقائق الكاملة قبل إطلاقِ التصريحاتِ، وذلك من أجل الابتعادِ عن الدخولِ في متاهاتٍ لا تخدمُ أحداً، لاسيما أن الاتّحاد يسعى إلى أن تكون خليجي ٢٥ في البصرة من البُطولاتِ الناجحةِ، وتظهرُ بمَظهرٍ لائقٍ، وهذا يتطلبُ العملَ بروحِ التكاتفِ والتعاونِ بين الجميع من دون استثناءٍ لتحقيقِ المُكتسباتِ وإظهار قوةِ العراق في التنظيم".

في المقابل، عاد حسين سعيد، للرد على بيان الاتحاد الكرة الحالي، وأكد أن "ما ذكره عن بطولات الخليج، حقائق واضحة ومعروفة لدى الجميع"، لافتاً إلى أن "الاتحاد الخليجي تعاقد مع شركة (AMG) بمبلغ قدرة 15 مليون دولار لرعاية خليجي 25 المقررة في محافظة البصرة".

وقال سعيد، خلال حديثه للوكالة: "ما ذكرناه نحن مسؤولون عنه، فعندما كنت رئيسا للاتحاد كان هذا النهج سارٍ، والدول التي تستضيف البطولات الخليجية هي من تستفيد من الرعايات".

وأضاف أن تصريحه للوكالة (شفق نيوز)، يؤكد ما ورد في البيان وأن "الاتحاد الخليجي يستلم المبلغ ويسلمه للجهة المنظمة"، مبيناً أن "البطولة الأخيرة في قطر، تم تسليم 10 ملايين دولار وتم توزيعها كجوائز للمنتخبات".

وختم رئيس الاتحاد العراقي السابق حديثه بالقول: "سارفد وكالة شفق نيوز بتفاصيل دقيقة لاحقاً، بغية توضيح كثير من الأمور الخاصة بالبطولات الخليجية".