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عائداتها تصل ملايين الدولارات.. حسين سعيد يكشف لـشفق نيوز خفايا بطولات الخليج

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-05T19:37:26+0000
عائداتها تصل ملايين الدولارات.. حسين سعيد يكشف لـشفق نيوز خفايا بطولات الخليج

شفق نيوز/ كشف رئيس اتحاد الكرة العراقي السابق حسين سعيد، يوم الجمعة عن خفايا بطولات الخليج التي قال إن عائداتها تصل الى ملايين الدولارات.

وقال سعيد لوكالة شفق نيوز ، إن "عائدات البطولة تتجاوز 15 مليون دولار من النقل التلفزيوني والإعلانات والتسويق وهنالك بطولات وصلت عائداتها 35 مليون دولار مثل ما حدث في بطولة خليجي اليمن".

وأضاف، "سابقًا كان كل اتحاد منظم يبيع الحقوق لصالحه لكن بعد تأسيس الاتحاد الخليجي وهو ما معمول به حاليًا الاتحاد الخليجي يبيع الحقوق ويسلم المبلغ للاتحاد المنظم للبطولة".

وأشار إلى أن "عائدات دورة الخليج بالسعودية كانت 35 مليون دولار، ودورة الخليج بالبحرين 21 مليون دولار، ودورة الخليج باليمن 35 مليون دولار، دورة الخليج بسلطنة عمان 27 مليون دولار، ودورة الخليج بأبوظبي 11 مليون دولار"، لافتا إلى أن "هذه عوائد بطولات الخليج مثبتة وانا على علم بها من كنت رئيس الاتحاد العراقي".

ودعا سعيد الى "التقنين بالمصاريف أخذين بنظر الاعتبار الأمور اللوجستية بذلك حسب ما ذكرت والاستفادة من ما متوفر من كوادر بصراوية".

وتابع، "لدي مبالغ العوائد المالية لكثير من دورات الخليج من خلال التسويق التلفزيوني والإعلانات ما عدا تذاكر المباريات وسوف أجمعها وأرسلها لوكالة شفق نيوز.

وكانت الحكومة اوعزت لحكومة البصرة التنازل عن مبالغ من البترودولار دعما لخليجي البصرة 25.

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