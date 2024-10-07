عاد "أبو طبر".. هداف العراق يتلقى الضوء الأخضر

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، موافقة إدارة نادي الخور القطري، على التحاق أيمن حسين، لصفوف المنتخب الوطني، بعد التأكد من شفائه التام، وإجراء فحوصات دقيقة في قطر .

وكانت الفحوصات الطبية، التي أجريت للاعب أيمن حسين في قطر، سليمة، حيث منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر للعب كرة القدم.

يذكر أن رئيس اتحاد الكرة، عدنان درجال، قال في تصريح متلفز، إن "الاتحاد العراقي يهتم بصحة ووضع أيمن حسين أكثر من ناديه، وأن فحوصات العراق تؤكد سلامة اللاعب، ولكنه لن يكون قادراً على لعب 90 دقيقة.

نتائج فحوصات "ابو طبر" سليمة

وسيكون "ابو طبر" باتم الجاهزية لمباريات المنتخب العراقي المقبلة في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم، حيث يلاقي المنتخب نظيره الفلسطيني في ملعب البصرة الدولي، يوم 10 من الشهر الحالي في محافظة البصرة، والمنتخب الكوري الجنوبي في العاصمة الكورية سيئول .