عادة غريبة يعتمدها بيدري كتميمة حظ قبل مباريات برشلونة

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، يوم الاثنين، عن اتباع بيدري غونزاليس، نجم نادي برشلونة، طقسًا غريبًا قبل مباريات فريقه وكأنها تميمة الحظ له قبل أي لقاء.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن "كرة القدم عالم مليء بالطقوس والتقاليد والخرافات. بعض اللاعبين يحملون تمائم الحظ، وآخرون يقومون بحركات معينة قبل دخول أرض الملعب، لكن قلّما نجد طقسًا أغرب من ذاك الذي يتبعه بيدري".

وأضافت: "بيدري نفسه لا يعرف مصدر هذه العادة، لكنه يمتلك ولعًا غريبًا بالأشخاص الصلعان، فهم يثيرون إعجابه بشكل كبير، طقسه قبل كل مباراة هو تقبيل رأس أحد أعضاء الطاقم الفني لفريقه، لا يفوّت مباراة دون تكرار هذا الطقس، في ما يبدو أنه فِعل يعزز ثقته قبل كل مباراة".

وتابع التقرير: "لم يتردد اللاعب قط في الاعتراف بأنه يتمنى أن يصبح أصلَعَ يومًا ما، هذا أحد أهدافه في الحياة، تأتي هذه الرغبة من معشوقه الكبير، أندريس إنييستا، أسطورة البلوغرانا السابق، عندما كان صغيرًا، أخبر والده بأنه يريد تسريحة شعر مثل إنييستا، هذا الأمر ولّد لديه انجذابًا نحو الصلعان، وهو انجذاب لا يزال مستمرًا حتى اليوم، ورغم شعره الكثيف، لم يتردد مطلَقًا في حلق رأسه عندما رغب في ذلك في موسمه الأول مع البلوغرانا، وكرر الأمر بعد بطولة اليورو، وعد بأنه إذا فاز المنتخب بالبطولة، سيحلق رأسه مرة أخرى. وكما هو متوقع، أوفى بوعده".

وانضم بيدري إلى برشلونة في عام 2019، قبل إعارته لمدة عام إلى لاس بالماس الذي لعب معه في بداياته ناشئًا، ونجح في فرض نفسه بصفته من أفضل المواهب الواعدة في الكرتين الإسبانية والعالمية، منذ أن كان في سن السادسة عشرة، إلا أن تطوّره تراجعت وتيرته بسبب الإصابات، وأعلن برشلونة مؤخرًا تجديد عقد بيدري، حتى عام 2030.

ونجح بيدري في إثبات تألقه، هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، ليؤكد أنه أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم، وهو الذي وصفه كثيرون منذ بروزه إلى الساحة الكروية بأنه خليفة أندريس إنييستا.