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"إعادة العراق للواجهة الدولية".. درجال يحدد ملامح "هدفه الأكبر"

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-27T09:44:09+0000
"إعادة العراق للواجهة الدولية".. درجال يحدد ملامح "هدفه الأكبر"

 شفق نيوز/ قال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الخميس، إن هدفه "الأكبر" يكمن في إعادة العراق إلى الواجهة العربية والدولية.

 وأشار درجال لوكالة شفق نيوز، إلى حاجة العراق لـ"التجمعات العربية كما هو الحال الآن باحتضان بطولة عربية بالقوس والسهم تعد مهمة ومؤهلة للأولمبياد، وذلك من أجل العودة الى استضافة العراق للأنشطة الرياضية المختلفة".

ولفت إلى أن العراق سيسعى بقوة لـ"الحصول على موافقة الاتحاد الدولي بغية تنظيم بطولة العالم بالقوس والسهم وبدعم من الاخوة المؤثرين المتواجدين اليوم على ارض ملعب الشعب الدولي المشارك ببطولة العرب".

ويستضيف ملعب الشعب الدولي ببغداد حاليا، بطولة العرب بالقوس والسهم المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

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