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إعادة الجنسية العراقية لوالد نجم المنتخب الأولمبي

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-09T16:33:09+0000
إعادة الجنسية العراقية لوالد نجم المنتخب الأولمبي

شفق نيوز / أعلنَ عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، غانم عريبي، يوم الاثنين، إعادةَ الجنسيّة العراقيّة لوالد لاعب المنتخب الأولمبي مارتن حداد بشكلٍ رسمي، وذلك بحسب كتاب مُديرية الجنسية العامة، قسم الجنسية، الصادر بتاريخِ اليوم (9-5-2022).

وقالَ عريبي، لوكالة شفق نيوز، إن "بعد وصولِ حسام حداد والد لاعب المُنتخب الأولمبي مارتن إلى العاصمةِ بغداد، تمت المباشرة بالعملِ الحَثِيث مع الدوائر المُختصة لاتخاذِ الإجراءات القانونيّة من أجل إعادةِ الجنسية العراقيّة له".

وأضافَ أن "العمل تكلل بإعادةِ الجنسيّة، كما تم اعتمادِ مارتن في السِجلاتِ العراقيّة، على أن يتم إصدارُ الجوازات خلال اليومين المقبلين"، مؤكداً أن "مجلسِ إدارةِ اتحاد الكرة يفرد مساحةً كبيرةً من الاهتمامِ والمُساعدة لكلِ اللاعبين في أوروبا، وهناك ملفاتٌ للاعبين آخرين سيتم الإعلانُ عنها بعد إصدار الوثائِق بشكلٍ رسمي".

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