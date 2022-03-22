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ظهور نتائج فحص كورونا للمنتخب العراقي ومحترف السويد يلتحق بهم

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-22T06:39:51+0000
ظهور نتائج فحص كورونا للمنتخب العراقي ومحترف السويد يلتحق بهم

شفق نيوز / كشف المسؤول الإعلامي للمنتخب، يوم الثلاثاء، عن نتائج سلبية لفحوصات بعثة المنتخب العراقي بكورونا، وفيما بيّن أن المنتخب سيغادر مساء اليوم الى السعودية للقاء الامارات ضمن التصفيات المونديالية، أكد التحاق المحترف مهند جعاز ببعثة الفريق.

وقال المنسق الاعلامي للمنتخب محمد عماد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "جميع أفراد بعثة المنتخب الوطني قد اجروا فحوصات الـ PCR يوم أمس وجاءت جميع النتائج اليوم سلبية"، مبينا أن "منتخبنا سيتوجه الى السعودية عصر اليوم استعدادا للقاء الامارات ضمن التصفيات المؤهلة لكاس العالم".

وأضاف عماد أن "تدريبات المنتخب الوطني ظهر اليوم ستكون مفتوحة لوسائل الاعلام في اول عشرة دقائق منها".

من جانب اخر اكد محمد عماد أن "لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف هامربي السويدي مهند جعاز التحق اليوم بوفد المنتخب الوطني بعد وصوله الى بـغداد وسيشارك مع زملائه في تدريبات المنتخب الوطني التي سيحتضنها ملعب الشعب في الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر اليوم الثلاثاء، وسيتوجه مع الوفد العراقي الى العاصمة السعودية الرياض لخوض مواجهة الامارات ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن، أمس الاثنين، "تكثيف" تدريبات المنتخب استعداداً لمواجهة الامارات الخميس المقبل بحضور 28 لاعباً بينهم اللاعب رسلان حداد الذي تم استدعائه بديلاً عن سعد ناطق للإصابة، وفيما بيّن ان التدريبات شهدت حضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ونائب رئيس الاتحاد يونس محمود، أكد اكتمال تأشيرات الدخول للاعبي المنتخب الى السعودية.

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