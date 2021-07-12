ظافر صاحب مدرباً للمنتخب العراقي لكرة اليد

شفق نيوز/ سمى الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الاثنين، المدرب ظافر صاحب مدربا للمنتخب الاول للعبة .

وقال رئيس الاتحاد محمد الاعرجي لوكالة شفق نيوز، إن "اختيار الاتحاد وقع على المدرب ظافر كونه من ابرز مدربي العراق وصاحب خبرة طويلة باللعبة".

واضاف انه "تم تسمية الكادر المساعد للمدرب ظافر والذي تألف من حيدر غازي وكاظم كامل ومدرب الحراس محمود صبحي ".

واوضح الأعرجي ان "مراسم العقد والمباشرة بتدريبات المنتخب ستتم بعد عيد الاضحى".

وبين ان "المنتخب ينتظره استحقاق اسيوي مؤهل لكاس العالم ونامل ان يتأهل ضمن كبار فرق العالم للمونديال".

وظافر صاحب من مواليد 1953 في العراق، وهو مدرب كرة يد محترف درب منتخب العراق لكرة اليد ، ودرب سابقا منتخبي الأردن ولبنان، خاض ظافر صاحب تجارب احترافية خارج العراق على مدار 21 عامأ.