طواقم تحكيم عراقية تدير مباريات في دوري أبطال آسيا والخليج

شفق نيوز/ كلف الاتحاد الآسيوي، طاقماً عراقياً مؤلفاً من زيد ثامر وحيدر عبد الحسن وأمير داوود ويوسف سعيد، لقيادة مباراة نادي تشانغ الصيني ونادي ليون ستي السنغافوري في بكين يوم غد الخميس، في دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

كما كلف الاتحاد الخليجي طاقم تحكيم عراقي مؤلف من زيد ثامر وواثق مدلل وأحمد صباح ويوسف سعيد، وللفيديو مهند قاسم واكرم على، لإدارة مباراة نادي القادسيه الكويتي ونادي الرفاع البحريني، ضمن منافسات ابطال الخليج يوم 4 من كانون الاول المقبل.

فيما كلفت لجنةُ الحُكام في اتحادِ كأس الخليج العربيّ لكرة القدم طاقماً تحكيمياً عراقياً دولياً لقيادةِ مباراة فريقي العربي القطري والاتفاق السعودي ضمن بطولةِ الأندية الخليجية للأنديةِ الأبطال والتي تقام اليوم الأربعاء في ملعبِ حمد الكبير بالعاصمةِ القطرية الدوحة.

ويتألف الطاقمُ من مهند قاسم حكماً للساحة ومساعديه واثق مدلل وأحمد صباح، إضافةً إلى علي حسين حكماً رابعاً، فيما سيكون كل من الحكمين أحمد كاظم حكماً لـ VAR يساعده حسين فلاح.