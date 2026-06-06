طهران تتهم واشنطن بـ"التمييز" بعد رفض تأشيرات أعضاء في بعثة المنتخب الإيراني

شفق نيوز- طهران

اتهم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، يوم السبت، الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات "سياسية وتمييزية" بحق المنتخب الإيراني، عقب رفض منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء بعثته المشاركة في كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد في بيان أوردته وكالة "فارس" الإيرانية"، إن الحكومة الأميركية رفضت منح تأشيرات لعناصر إدارية وفنية مهمة في المنتخب الإيراني، معتبراً أن القرار "غير رياضي" ويخالف القوانين والأعراف الرياضية الدولية.

وأضاف أن الاتحاد تابع القضية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بوصفه الجهة المعنية بضمان استكمال إجراءات دخول جميع أفراد الوفود المشاركة في البطولة، بما يشمل الكوادر الفنية والإدارية للمنتخب.

واعتبر البيان أن الإجراءات الأميركية خلقت "بيئة غير متكافئة وتمييزية" بحق المنتخب الإيراني، مشيراً إلى أن غياب بعض أعضاء الجهازين الإداري والفني عن المعسكر والمباريات يحرم المنتخب من الدعم اللازم خلال منافسات كأس العالم.

وأكد الاتحاد الإيراني أن هذه الخطوة تمثل، بحسب وصفه، تدخلاً سياسياً في الرياضة، وتؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخبات المشاركة في البطولة.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان مسؤول في البيت الأبيض، أمس الجمعة، منح لاعبي منتخب إيران المشاركين في كأس العالم، تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وذلك قبل 10 أيام من المباراة الأولى لإيران في البطولة والتي تخوضها في لوس أنجلوس، وفي ظل استمرار صراع الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران.

وبعد مفاوضات متأخرة، كانت طهران استقرت على نقل مقر إقامة المنتخب من أريزونا إلى تيخوانا في المكسيك بسبب مشكلات التأشيرات والشعور المتزايد في إيران بضرورة تقليل وجود الفريق في ‌الولايات المتحدة إلى الحد الأدنى.

ومن المقرر ‌أن تهبط طائرة ⁠المنتخب في تيخوانا في الساعات الأولى من صباح غد الأحد.

وتخوض إيران مباراتها الأولى في المجموعة السابعة يوم 15 حزيران/ يونيو أمام نيوزيلندا في ⁠لوس أنجلوس التي ‌تستضيف أيضاً مباراتها أمام بلجيكا، بينما تلتقي مع مصر في ⁠سياتل.