طموحها الدوري الكوردستاني.. 11 فريقا لكرة القدم النسوية تشكو قلة الدعم

شفق نيوز/ تشكو الفرق النسوية للعبة كرة القدم في مخيمات النازحين بدهوك، قلة الدعم المادي والمعنوي، فيما تواصل (11) فريقا لكرة القدم النسوية تواصل تدريباتها.

وقال سمير صبري مدرب فريق مخيم خانكي النسوي لكرة القدم لوكالة شفق نيوز؛ ان الهدف من تشكيل هذه الفرق هو لمساعدة الفتيات من الخروج من العزلة داخل الخيم.

وشكا صبري الذي يشرف على (11) فريقا للناشئات والشابات وفرق المستويات الاولى، من قلة الدعم المالي للاعبات من تجهيزات ومصاريف النقل والاحتياجات اليومية الاخرى، مشيرا الى ان الطموح من تشكيل فرق نسوية داخل المخيمات هو المشاركة في الدوري الكوردستاني او العراقي لكرة القدم النسوية.

وكشف مدرب فريق خانكي للكرة النسوية عن زيارة للاتحاد العراقي النسوي لكرة القدم الى مخيم خانكي بجمع (6) فرق من مخيمات مختلفة، لافتاً إلى أن وفد الاتحاد اختار (16) لاعبة للمنتخب العراقي في الاختبار الاول على ان تجري الاختبار الثاني بعد شهر في السليمانية تمهيدا للمشاركة في بطولة غرب اسيا المقررة إجراؤها في الكويت.

بدورها؛ طالبت شادية تيلي لاعبة فريق مخيم خانكي لكرة القدم بدعم لفريقها وأضافت تيلي التي تواصل تدريبها تحت إشراف المدرب صبري، أن "امنيتنا هو تحقيق النجاح وهذا ما نصبوا اليه وان نمثل المنتخبات العراقية والكوردستانية".