"طلبات عائلية".. منتظر ماجد ثاني المغادرين لبعثة المنتخب العراقي

شفق نيوز/ طالت المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، مشكلة جديدة تبدو من نوع "غريب" وفي سابقة هي الأولى بتاريخ المنتخب، وذلك قبل لقاء اليابان في الجولة الثانية لبطولة آسيا يوم الجمعة المقبل.

وقال مصدر في اتحاد الكرة، لوكالة شفق نيوز، إن جلسة جمعت اليوم رئيس الاتحاد عدنان درجال مع عائلة اللاعب منتظر ماجد، مبينا أن العائلة طلبت إشراك ابنهم أساسياً في مباراة المنتخب العراقي امام نظيره الياباني، وبخلاف ذلك فإن اللاعب لن يكمل البطولة مع المنتخب وسيغادر الوفد المتواجد في قطر .

وبحسب المصدر، فقد ولد هذا الشرط ضغطاً على الاتحاد افضى بعدم الموافقة عليه ورفضه تماماً كون مايطلبونه جانباً فنياً بحتاً ولا علاقة للاتحاد بذلك، فضلا عن عدم موافقة المدرب خيسوس كاساس لمثل هكذا شرط.

وبحسب المصدر، فإن إدارة وفد المنتخب أبلغت بأن المنتخب العراقي له شأن وتاريخ ولم يتعرض منتخبه الى ضغوطات من هذا النوع الغريب، وان المهمة وطنية وليس مزاجية .

وأمس الثلاثاء، غادر لاعب المنتخب العراقي دانيلو السعيد بعثة المنتخب المتواجدة في قطر للمشاركة في بطولة آسيا وذلك جاءت احتجاجاً على عدم مشاركته في مباراة اندونيسيا التي جرت أول أمس وانتهت بفوز العراق 3-1.

من جانب آخر، تقرر أن يقود الحكم السعودي محمد الهويش مباراة منتخب العراق أمام اليابان يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية للبطولة .