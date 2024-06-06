لاعب عراقي يتأهل رسمياً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لتصفيات كأس العالم للتنس

شفق نيوز/ زفّ الاتحاد العراقي للتنس، يوم الخميس، البشرى لأسرة التنس العراقي، بعد اختيار البطل "حسن علي حاتم" من بين 8 لاعبين في قارة آسيا لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى تصفيات كأس العالم المقررة في كازخستان .

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس، سيف العكيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي سيقيم معسكراً تدريبياً خاصاً للاعب خلال الشهر الجاري، وقبل موعد البطولة في كازخستان أيضاً .

وأضاف العكيلي، أن "الوفد العراقي سيتألف من النائب أسعد شاكر نصر رئيساً للوفد، ومحمد معاذ عارف مدرباً، واللاعب حسن علي حاتم"، مبدياً استعداده التام لـ"أي دعم يحتاجه اللاعب".

ووعد رئيس اتحاد التنس العراقي، في حال تأهل اللاعب حسن علي، بـ"تحديد برنامج خاص له من أجل رعايته، وتثبيت البرنامج في المنهاج السنوي المقرر للاتحاد".