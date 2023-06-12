إطفاء الإنارة وتوقف المباراة.. ماذا جرى في ملعب المدينة؟

شفق نيوز / علق الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، على حادثة انطفاء أضواء ملعب المدينة في العاصمة بغداد، وتسبب ذلك بتأخر انطلاق مباراة العراق والأردن ضمن بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية دون 23 عاماً المنظمة في (بغداد وكربلاء).

ونفى عضو اتحاد الكرة، رئيس اللجنة الأمنية لبطولة غرب آسيا، غالب الزاملي، وجود متورطين بالعملية، لكنه تعهد بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد المباراة.

ورجح الزاملي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن يكون ذلك خللاً بالمنظومة الخاصة بمولدات الملعب، مستبعداً أن يكون ما حدث بفعل فاعل كما أثير بين المتابعين من الجمهور وعدد من وسائل الإعلام.

وتحدثت مصادر عدة، عن إيقاف متورطين اثنين بإطفاء المولدات داخل ملعب المدينة الدولي، بعد انطفاء الكهرباء، أثناء مباراة المنتخب العراقي الأولمبي، أمام نظيره الأردني.

وفي وقت سابق من اليوم، استهل منتخبا فلسطين وسلطنة عُمان، مشوارهما في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية دون 23 عاماً التي انطلقت يوم الاثنين، في بغداد وكربلاء، بفوز على سوريا ولبنان.