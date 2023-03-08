أطفال رونالدو وجورجينا يتأقلمون مع العربية.. فيديو
شفق نيوز/ نشرت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مقطعا مصورا على حسابها في تطبيق إنستغرام، تستمع فيه إلى أطفال "الدون" وهم يتعلمون اللغة العربية، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.
وتظهر في الفيديو، ألانا مارتينا، البالغة من العمر 6 أعوام وهي تردد أسماء أيام الأسبوع باللغة العربية بطلاقة، قائلة: "الجمعة السبت الخميس الأربعاء".
كما ردد طفلين في الفيديو أنشودة عربية ورد فيها: "أحب أمي، أحب أبي".
وبحسب "عكاظ"، فإن عائلة رونالدو قد تأقلمت على ما يبدو بسرعة مع الحياة في السعودية.
🎥 #فيديو | يبدو أن أطفال الأسطورة #كريستيانو_رونالدو @Cristiano #CR7𓃵 تأقلموا سريعا مع الحياة في السعودية 🇸🇦@GeorginaGuez تنشر فيديو عبر انستقرام لأطفال كريستيانو رونالدو وهو يتعلمون اللغة العربية 👏🤩 #عكاظ #ان_تكون_اولا https://t.co/3DP5iRfI7h pic.twitter.com/QKLjKzF33X— عكاظ الرياضية (@Okaz_Sports) March 7, 2023
وكان رونالدو قد نشر في كانون الثاني صورا على حساباته في مواقع التواصل تظهر صديقته، جورجينا، وأربعة من أطفالهم، وهم يشاهدون المعالم السياحية في العاصمة السعودية الرياض.
وعلق رونالدو على الصور قائلا: "قضاء وقت ممتع مع أحبائي"، ويبدو أنها تظهر مشهدا في مكان مفتوح بالمدينة، ومكان لعرض الدلافين.
بدورها نشرت رودريغيز على إنستغرام مجموعة صور لها ولرونالدو والأطفال، وتظهر أماكن ترفيهية أخرى في "الرياض وينتر وندرلاند"، وهو كرنفال سنوي يقام في مدينة ملاهي محلية.
وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد انتقل إلى نادي النصر السعودي في كانون الثاني عقب فسخ عقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، وقدرت قيمة الصفقة بأكثر من 200 يورو لمدة عامين ونصف العام.