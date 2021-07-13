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طعيس: بعثة العراق تتوجه الى طوكيو بعد اسبوعين

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-13T14:12:20+0000
طعيس: بعثة العراق تتوجه الى طوكيو بعد اسبوعين

شفق نيوز/ اكد عدنان طعيس عضو المكتب التنفيذي للاولمبية العراقية، يوم الثلاثاء، ان المكتب التنفيذي برئاسة رعد حمودي عقد اجتماعات متتالية بفترة قصيرة كان اخرها في بغداد لمناقشة الجوانب الرياضية وتذليل كل العقبات التي تواجه الرياضي العراقي في الاستحقاقات المقبلة أهمها اولمبياد طوكيو.

وبين طعيس؛ أن خلافات وجهات النظر في المكتب التنفيذي انتهت والتي رافقت عملنا بفترة قصيرة بعد الانتخابات ليتم بعدها الاستقرار الاداري وهذه مسالة طبيعية تحدث بعد كل انتخابات، مبينا أن الوضع استقر وصار الجميع يسعى لخدمة الرياضة العراقية والاولمبية اليوم تدعم رياضيي العراق بشكل كبير.

واضاف ان اللجنة الاولمبية العراقية متواصلة بعملها برئاسة رعد حمودي من خلال تضافر الجهود من جديد ، بشكل جيد لخدمة الرياضة العراقية وخدمة رياضيي العراق في المحافل الدولية المقبلة وأهمها اولمبياد طوكيو والذي من المؤمل أن تغادر البعثة الرياضية العراقية الى اليابان للمشاركة في الأولمبياد بعد اسبوعين تقريبا .

واكد طعيس؛ ان رئيس واعضاء المكتب التنفيذي يتوسمون من رياضيي العراق تحقيق أفضل النتائج في الأولمبياد المقبل وهذا ما يطمح له كل عراقي.

وترأس الكابتن رعد حمودي إجتماعاً إعتيادياً دورياً للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية بمقرها بشارع فلسطين في العاصمة بغداد اليوم.

واستكمل المكتب التنفيذي متعلقات الجلستين السابقتين بالاضافة لمناقشة فقرات جدول أعماله المقر لجلسة اليوم، حيث تدارس المجتمعون جملة من القضايا الأولمبية المطروحة لاتخاذ عدد من القرارات التي تتعلق بالعمل الأولمبي الوطني.

وضمّ إجتماع اليوم أحد عشر شخصاً هم الرئيس رعد حمودي، ونوابه الثلاثة إياد نجف وحيدر الجميلي والدكتور أحمد حنون، وسبعة أعضاء هم الدكتور حسين العميدي والدكتور عادل عيدان والدكتور هردة رؤوف والدكتورة بيداء كيلان والسادة جميل العبادي وباسم محمد وعدنان طعيس بالإضافة لمقررة المكتب التنفيذي السيدة بشرى حسين.

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