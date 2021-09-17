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طبيب المنتخب العراقي يكشف عن تطورات إصابة رسن

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-17T07:29:47+0000
طبيب المنتخب العراقي يكشف عن تطورات إصابة رسن

شفق نيوز / كشف طبيب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، الدكتور قاسم الجنابي، يوم الجمعة، عن آخر مستجدات إصابة لاعب خط الوسط بشار رسن، فيما أشار إلى عودته للتدريبات التأهيلية الخفيفة مع فريقه قطر القطري.

وقال الجنابي، لوكالة شفق نيوز، إنه يتابع حالة لاعب المنتخب بشار رسن الذي تعرض لإصابة تمزق من الدرجة الثانية بساقه، ومُنح على اثرها راحة لأيام عدة كإجراء أولي بعد التأكد من إصابته في الفحوصات التي أجريت له".

وأضاف أن "بشار رسن باشر بتدريبات خفيفة مع فريقه القطري، لتأهيل إصابته والتماثل للشفاء بشكل تدريجي"، مشيراً إلى أن "الاصابة التي تعرض لها رسن في لقاء المنتخب أمام إيران ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، أثبتت الفحوصات غيابه عن الملاعب مدة لا تزيد عن شهر".

وأوضح أن مشاركته مع زملائه بالمنتخب مرهونة بجاهزيته لحين يوم السابع من الشهر المقبل وهو موعد اللقاء أمام لبنان"، مرجحاً أن يتماثل للشفاء إلى ذلك الحين، لكن "تبقى جاهزيته البدنية وقناعة المدرب أدفوكات بإشراكه من عدمها في اللقاء المرتقب".

وكان نادي قطر القطري لكرة القدم، قد تعاقد مع الدولي العراقي بشار رسن مؤخراً، قادماً من فريق برسبوليس الإيراني لتمثيله في الدوري القطري الممتاز لموسم واحد.

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