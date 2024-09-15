طائرة ملكية خاصة تقل رونالدو إلى "الحبيبية" وتشديد أمني على تدريبات النصر ببغداد

شفق نيوز/ أكدت إدارة نادي الشرطة العراقي، يوم الأحد، أن وفد فريق نادي النصر سيصل إلى بغداد اليوم بطائرة ملكية خاصة، التي ستقل أكبر عدد لوفد كروي يحضر إلى العراق.

وقال عضو إدارة نادي الشرطة، تحسين الياسري، لوكالة شفق نيوز، إن "وفد النادي السعودي الذي يضم النجم العالمي كرستيانو رونالدو سيصل الى العراق بطائرة ملكية خاصة تحط بمدرج مطار بعداد الدولي لخوض أولى المواجهات في أبطال آسيا للنخبة".

وأضاف الياسري، أن فريق النصر سيجري تدريباته اليوم تحت حراسة مشددة ومن دون حضور جماهيري وإعلامي استعدادا، لخوض المباراة المرتقبة غداً الاثنين في ملعب المدينة عند الساعة السابعة مساءً.

ورفض الياسري، الكشف عن موعد وصول الوفد السعودي مؤكداً: "لإجراءات واحترازات أمنية مشددة لم يتم الكشف عن تحديد موعد وصول الوفد السعودي".

وأشار إلى أن مئات الآلاف من الجماهير العراقية يرغبون بمشاهدة المباراة ونجمهم رونالدو، لكن للأسف الطاقة الاستيعابية للملعب هو 30 ألف متفرج فقط، مما يتعذر استيعاب الأعداد الهائلة من الجماهير.

وأعرب الياسري، عن أمله من الجمهور ألّا يحاولوا إفساد اللقاء بحضورهم من غير تذاكر، والمحاولة للدخول عنوة، لأن ذلك ينعكس على تنظيم المباراة سلباً.