طائرة غاز الجنوب العراقية في بطولة الاندية الاسيوية في تايلند

شفق نيوز/ يغادر اليوم الأحد، وفد فريق نادي غاز الجنوب للكرة الطائرة متوجها الى العاصمة التايلندية بانكوك للمشاركة في البطولة الاسيوية للاندية التي ستقام هناك للمدة من الثامن ولغاية الخامس عشر من الشهر الحالي.

وذكر المكتب الإعلامي للنادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الفريق انهى معسكره الأول في دبي الاماراتية امس ويغادر اليوم متوجها الى مدينة بانكوك للبدء في المعسكر الإعدادي الثاني الذي يتخلله مباراة او اثنين قبل الولوج في البطولة.

واشار الى ان ممثل الطائرة العراقية سيلعب في المجموعة (A) الى جانب اندية نوكهون اومنيك التايلندي، الماتي الكازاخستاني، كاظمة الكويتي و سيب سبورت السيرلانكي.

وتعد البطولة هي الاقوى على مستوى القارة الاسيوية للعبة الكرة الطائرة للاندية الابطال.