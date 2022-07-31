طائرة شباب العراق تحقق الوسام النحاسي في بطولة غرب آسيا   

شفق نيوز/ فاز منتخب شباب العراق للكرة الطائرة، اليوم الأحد، على لبنان بثلاثة أشواط مقابل اثنين (25-20) (25-12) (26-28) (20-25) (15-12) ليحقق الميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا للشباب للكرة الطائرة في السعودية .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن منتخب الشباب حسم الشوط الأول لصالحه أمام شقيقه اللبناني بواقع (25-20) في مباراة أحراز البرونز، ليواصل التألق ويحسم ثاني أشواط المباراة لصالحهم بواقع (25-12) أمام اللبناني .

وتمكن منتخب لبنان من تقليص الفارق بإحرازه الشوط الثالث بنتيجة (28-26) لتصبح النتيجة شوطين للعراق مقابل شوط لشباب لبنان.

وتمكن المنتخب اللبناني من تحقيق الشوط الرابع لصالحه (25-20) ويذهب بالمباراة لشوط خامس حاسم .