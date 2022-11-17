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طائرة سيدات العراق إلى ربع نهائي غرب اسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-17T10:55:18+0000
طائرة سيدات العراق إلى ربع نهائي غرب اسيا

شفق نيوز/ حقق منتخب سيدات العراق للكرة الطائرة الفوز على سيدات فلسطين بثلاثة اشواط مقابل لاشيء ضمن مباريات المجموعة (أ) لبطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الجارية احداثها في الأردن.

 وبهذا الفوز رفعنّ رصيدهنّ الى انتصارين من ثلاث مباريات ليبلغن دور الربع نهائي من البطولة .

وخسر منتخب العراق للكرة الطائرة للنساء أمس الأربعاء أمام نظيره اللبناني بثلاثة اشواط مقابل لاشيء، بينما فاز على منتخب السعودي بثلاثة أشواط مقابل لاشيء.

ويشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا 10 منتخبات يمثلون الجزء الغربي من القارة الاسيوية .

 

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