طائرة "سنحاريب" تمثل العراق في بطولة غرب آسيا للسيدات

شفق نيوز- بغداد

اعلن الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، يوم السبت، وقوع ممثل الكرة الطائرة النسوية فريق سنحاريب، في المجموعة الثالثة من بطولة اندية غرب اسيا للسيدات للكرة الطائرة التي تنطلق مطلع الشهر المقبل.

وقال حبيب علي لاوندي، رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد يقدم كل الدعم لممثل الطائرة النسوية العراقية لانجاح مهمته في المنافسات المقبلة، مبينا ننا على ثقة بلاعباتنا في الظهور بمستوى مشرف للطائرة النسوية العراقية .

وبين أن "دولة الكويت تستضيف النسخة الأولى من بطولة أندية غرب آسيا للسيدات"، موضحاً أن "بطولة الاندية للسيدات تعد البطولة الرسمية الاولى لأندية السيدات في المنطقة".

واكد لاوندي، أن المجموعة متوازنة الى حد ما، اذ تضم الى جانب فريق سنحاريب اندية الفيحاء السعودي والنصر الاردني والقدس الفلسطيني وهي فرق على مستوى جيد.

واشار الى ان البطولة ستقام في دولة الكويت للمدة من 1 ولغاية 14 من شهر كانون الاول المقبل بمشاركة .

يذكر ان فريق سنحاريب توج في 29 من شهر اب 2025 بلقب الدوري العراقي للكرة الطائرة – سيدات بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق اكاد عنكاوا بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد .