طائرة خاصّة تنقل أسود الرافدين إلى الأردن استعداداً للنشامى

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، عن مغادرة وفد المنتخب العراقي إلى الأردن بعد الظهر اليوم، استعدادا لمواجهة نظريه الأردني في آخر مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

‏وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز: "تم تحديد الساعة الـ3:00 من بعد ظهر اليوم الأحد، موعداً لإقلاع الطائرة من مطار البصرة على متنها وفد المنتخب العراقي لكرة القدم استعدادا لمواجهة منتخب الأردن في عمان يوم الثلاثاء المقبل في آخر مبارايات التصفيات التأهيلية".

‏وبين الزاملي، أن رئيس وأغلب أعضاء الاتحاد سيرافقون المنتخب في رحلته إلى الأردن في طائرة خاصة خصصت لوفد المنتخب العراقي لكرة القدم".

‏وأشار إلى أن "مجلس ادارة الاتحاد قرر أن يرافق وفد المنتخب الرئيس وألاعضاء الاتحاد ليؤكدوا انهم مع المنتخب في كل حالاته (النجاح والاخفاق)، لا سيما وأن مباراة المنتخب مع والأردن المقررة يوم الثلاثاء المقبل لا تؤثر نتيجتها على ترتيب الفريق فيما يخص التاهل كون المنتخب العرقي فقد فرصة الصعود المباشر الى كاس العالم ".

ويواجه المنتخب العراقي نظيره الاردني يوم الثلاثاء المقبل على ملعب عمان الدولي، في مباراة تحصيل حاصل بعد ضمان منتخب الاردن التاهل المباشر الى كاس العالم، وذهاب المنتخب العراقي الى مباريات الملحق .