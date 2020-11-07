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طائرة خاصة وجوازات دبلوماسية للاعبين.. الكاظمي يحضر وحدة تدريبية للمنتخب

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-07T17:49:12+0000
طائرة خاصة وجوازات دبلوماسية للاعبين.. الكاظمي يحضر وحدة تدريبية للمنتخب

شفق نيوز/ شارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم حصته التدريبية الثانية على ملعب الشعب الدولي تحضيراً لمباراة الاردن واوزبكستان الوديتين.

وقال يوسف فعل مسؤول اعلام الاتحاد لوكالة شفق نيوز؛ ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال زارا بشكل مفاجىء ملعب الشعب الدولي لحضور الوحدة التدريبية الثانية".

واضاف فعل؛ ان "الكاظمي دعا اللاعبين ان يقدموا افضل مالديهم من مستوى بغية تحقيق نتائج جيدة خلال مشوارة المزدوج المقبل".

وفي السياق نفسه، نقل بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي ورط لوكالة شفق نيوز عن رئيس الوزراء قوله إن "المنتخب هو فخر البلد، ولطالما وحّد العراقيين في أصعب الظروف وهو مصدر للأمل والفرح، وحثّ اللاعبين على تقديم الأفضل ورفع اسم العراق عاليا، لاسيما وأن الجميع بانتظار تحقيق أمنية التأهل الى كأس العالم".

ووجّه الكاظمي، بتخصيص طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطني، كما وجّه بمنح اللاعبين جوازات سفر دبلوماسية، وأيضا متابعة استحقاقهم من قطع الأراضي، من خلال إنجاز المعاملات المتوقفة، بحسب البيان.

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