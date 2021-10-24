طائرة خاصة لنقل فريق القوة الجوية الى البصرة

شفق نيوز/ أوعز رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي الفريق الطيار شهاب جاهد بتخصيص طائرة خاصة لنقل فريق القوة الجوية بكرة القدم إلى مدينة البصرة غدا الاثنين استعدادا لمواجهة فريق الميناء لحساب الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وقال علاء محمد مدير الإعلام للقوة الجوية لوكالة شفق نيوز؛ ان رئيس النادي حرص على تهيئة طائرة خاصة لوفد فريق القوة الجوية بغية اراحة الفريق وتهيئته للمباراة المقبلة من الدوري الممتاز .

ويواصل فريق القوة الجوية تدريباته استعدادا لمواجهة الميناء في البصرة يوم الثلاثاء المقبل لحساب الجولة السادسة من دوري الكرة الممتاز.