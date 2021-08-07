طائرة خاصة للمنتخب غدا والسعودية ارض مفترضة لمباريات كأس العالم

شفق نيوز/ اكدت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، ان المنتخب العراقي سيغادر الى اسبانيا يوم غد بطائرة خاصة، فيما رجحت اختيار الملاعب السعودية لمباريات المنتخب في كأس العالم.

وقال مصدر في التطبيعية لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة الخاصة أصبحت حالة طبيعية بعد ان اوعز رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بطائرة خاصة ترافق كل منتخباتنا في اي مهمة دولية بغية تجنيب الفريق عناء السفر والاختلاط في ظل تفشي فيروس كورونا".

واشار الى ان "المدرب الهولندي ديك ادفوكات سيكون في استقبال المنتخب الوطني في اسبانيا".

من جانب اخر، اكد المصدر ان "التطبيعية سبق أن بعثت للاتحاد القطري لكرة القدم بهدف الحصول على موافقات رسمية بعدم ممانعته القطري ليكون احد ملاعبه ارضاً مفترضة لمنتخبنا في تصفيات كأس العالم، لكن لم يتم الرد لحد الان على الرسالة".

واوضح ان "التطبيعية وضعت السعودية بديلا في حال اعتذار الاخوة القطريين لاستضافة المنتخب العراقي".