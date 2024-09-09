طائرة خاصة تنقل أسود الرافدين الى الكويت وأيمن حسين يغادر المستشفى

شفق نيوز/ يتوجه وفد المنتخب العراقي في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الإثنين، الى الكويت على متن طائرة خاصة استعدادا للقاء نظيره الكويتي ضمن منافسات الجولة الثالثة الدور الثاني من التصفياتِ الاسيوية الحاسمة المؤهلة لمونديال 2026.

وقال المتحدث باسم اتحاد الكرة احمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "وفد المنتخب سيتوجه عبر طائرة خاصة خصصتها الحكومة العراقية ‏عند الساعة 12 من ظهر اليوم الاثنين، ليحط بمقر اقامته بالكويت".

واضاف ان "المدير الإداري للمنتخب الوطني مهدي كريم ومدير التجهيزات حقي إبراهيم وطبيب المنتخب بورال زلاتانوفيتش سبقوا المنتخب امس متوجهين الى الكويت براً عبر منفذ سفوان الحدودي وصولاً إلى مقر اقامة المنتخب في الكويت لتهيئة كافة الامور الادارية والفنية والصحية ومكان اقامة وتدريب المنتخب".

وسيجري المنتخب تدريباته الاخيرة مساء اليوم في الكويت قبل لقاء نظيره الكويتي غدا.

الى ذلك اكد الموسوي ان "لاعب المنتخب العراقي أيمن حسين غادر مستشفى الصباح الصدري في الكويت بعد تجاوزه مرحلة الخطر وتماثله للشفاء بعد ان امضى أربعة أيام تحت العناية والمراقبة المشددة باشراف كوادر طبية كويتية".

وبين ان "ايمن سيلتحق بمحل اقامة المنتخب للقاء زملائه وتحفيزهم قبل لقاء منتخب الكويت يوم غد".

ويلاقي منتخب العراق الوطني نظيره الكويت يوم غد الثلاثاء في ملعب جابر الأحمد الذي سيحتضن مواجهة المنتخبين بالكويت عند الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الثالثة "الدور الثاني" من التصفياتِ الاسيوية الحاسمة المؤهلة لمونديال 2026 .