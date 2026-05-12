طائرة خاصة تحت خدمة المنتخب العراقي في إسبانيا وأميركا

شفق نيوز- بغداد

أفاد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، بأن طائرة خاصة ستنقل المنتخب الوطني إلى إسبانيا لإقامة معسكر تدريبي هناك، يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام منتخبي أندورا وإسبانيا.

وقال عضو الاتحاد، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن طائرة خاصة أخرى ستنقل وفد المنتخب العراقي من إسبانيا إلى الولايات المتحدة، قبيل انطلاق مونديال العالم.

يذكر أن القرعة أوقعت المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة ضمن نهائيات كأس العالم 2026، والتي تنطلق يوم 11 حزيران وتستمر حتى 19 تموز، الى جانب منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال.